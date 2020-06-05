«Сухопутные» одесситы, обратите внимание: за что вас могут крупно оштрафовать?

Верховная Рада в среду, 3 июня, приняла в первом чтении законопроект №2697 о значительном увеличении штрафов для пешеходов.
За законопроект проголосовали 277 народных депутатов.
После принятия законопроекта, пешеходы, нарушившие ПДД, будут привлекаться к административной ответственности и будут обязаны заплатить штраф:
- – за несоблюдение пешеходами сигналов регулирования дорожного движения, переход проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами, а также невыполнение других правил дорожного движения – 255 гривен (было – 51 грн.).
- – те же нарушения, но совершенные лицами в состоянии опьянения, – 510 гривен (было – 136 грн.).
- – нарушения правил дорожного движения, повлекшие создание аварийной обстановки, – 680 гривен или общественные работы от 20 до 40 часов (было – 170 грн.).
Полностью с законопроектом можно ознакомиться можно на сайте Верховной Рады.
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