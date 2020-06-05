Пожар в «Токио Стар»: одесские судьи отказались рассматривать дело

Дело о снятии ареста со здания гостиниц «Токио Стар» и «Паровоз» в Одессе, где произошел пожар с многочисленными жертвами, будет рассматривать Николаевский областной апелляционный суд.

Все 10 судей Одесского апелляционного суда, которые могли бы рассматривать дело, заявили о самоотводе.

Об этом сказано в определении Первой судебной палаты Кассационного криминального суда (входит в состав Верховного Суда).

Арест здания обжаловал и.о. директора ООО «Отель «Паровоз». Этот отель находился на втором этаже здания, где произошел смертельный пожар.

Что еще мы знаем о пожаре в «Токио Стар»?

Напомним, 17 августа 2019 года вспыхнул отель “Токио Стар”. Во время пожара погибло девять постояльцев , еще 18 пострадало.

, еще 18 пострадало. Среди погибших оказалась гражданка Австралии. Ее дочь потребовала миллион долларов компенсации .

. Тогда Вадиму Черному сообщили о подозрении в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель людей.

в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель людей. В октябре арест задержанному продлили до 13 декабря. Предпринимателю назначили залог в 53 миллиона гривен, а позже изменили меру пресечения. Его отправили под домашний арест.

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