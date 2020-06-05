Новости Одессы и Одесской области

На дорогах Одессы выделят новые полосы для общественного транспорта (фото)

На дорогах Одессы выделят новые полосы для общественного транспорта (фото)

В Суворовском районе Одессы на дорогах появятся две выделенные полосы для общественного транспорта в сторону центра города.

Их откроют с 10 июня, но в тестовом режиме. Полосы выделили от ул. Семена Палия (поселок Котовского) по Южной дороге, а также по Николаевской дороге по направлению к Ярмарочной площади.

На Николаевской дороге полоса будет открыта для общественного транспорта с 07:00 до 11:00, сообщила пресс-служба мэрии Одессы.

Напомним, ранее “Одесская жизнь” рассказывала о полосе для общественного транспорта на улице Ришельевской.

Фото: Одесская жизнь 

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