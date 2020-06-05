Новости Одессы и Одесской области

Карантин не помеха: порт «Южный» установил новый рекорд

Карантин не помеха: порт «Южный» установил новый рекорд

Порт «Южный» в Одесской области установил новый рекорд по перевалке грузов. В мае 2020 государственный стивидор обеспечил перевалку 2,1 млн тонн различных грузов.

Для сравнения: показатели 2020 года превысили аналогичные прошлогодние на 80%. А плановые — на 86%. Об этом на своей странице в Teltgram сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

В мае 2020 года в порту обработали 27 977 полувагонов. В частности, за сутки 31 мая выгрузили 959 полувагонов. Предыдущий максимальный показатель составлял 890 единиц. Основной их груз — железная руда.

Руду перегружали на суда типа Capesize. В прошлом месяце «Южный» принял 16 таких судов. В мае 2019 их было вдвое меньше.

Основной грузопоток (75%) через порт шел на экспорт. Импортировали же уголь (169, 2 тыс. тонн) и бетонитовую глину (125 тыс. тонн).

Что еще полезно об этом знать?

  • Государственный порт «Южный» – единственный глубоководный порт Украины, способный принимать грузовые суда типа Capesize грузоподъёмностью до 200 тысяч тонн. Порт “Южный” обеспечивает обработку шестой части всех грузов, проходящих через украинские порты. Как абсолютный лидер в обработке навалочных и химических грузов, “Южный” обслуживает основные экспортные и транзитные грузопотоки между странами СНГ и портами других континентов. Наличие современной перегрузочной техники, мощного портового флота, развитой сети железных и автомобильных дорог обеспечивает высокую интенсивность переработки грузов.
  • В 2018 году Мининфраструктуры подготовило технико-экономическое обоснование концессии государственного порта “Южный”, в котором идет речь, в частности, о ликвидации госпредприятия после того как оно буде передано в концессию.

Фото: сайт порта “Южный”; Владислав Криклий/Telegram

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить