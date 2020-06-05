Карантин не помеха: порт «Южный» установил новый рекорд

Порт «Южный» в Одесской области установил новый рекорд по перевалке грузов. В мае 2020 государственный стивидор обеспечил перевалку 2,1 млн тонн различных грузов.

Для сравнения: показатели 2020 года превысили аналогичные прошлогодние на 80%. А плановые — на 86%. Об этом на своей странице в Teltgram сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

В мае 2020 года в порту обработали 27 977 полувагонов. В частности, за сутки 31 мая выгрузили 959 полувагонов. Предыдущий максимальный показатель составлял 890 единиц. Основной их груз — железная руда.

Руду перегружали на суда типа Capesize. В прошлом месяце «Южный» принял 16 таких судов. В мае 2019 их было вдвое меньше.

Основной грузопоток (75%) через порт шел на экспорт. Импортировали же уголь (169, 2 тыс. тонн) и бетонитовую глину (125 тыс. тонн).

Что еще полезно об этом знать?

Государственный порт «Южный» – единственный глубоководный порт Украины, способный принимать грузовые суда типа Capesize грузоподъёмностью до 200 тысяч тонн. Порт “Южный” обеспечивает обработку шестой части всех грузов, проходящих через украинские порты. Как абсолютный лидер в обработке навалочных и химических грузов, “Южный” обслуживает основные экспортные и транзитные грузопотоки между странами СНГ и портами других континентов. Наличие современной перегрузочной техники, мощного портового флота, развитой сети железных и автомобильных дорог обеспечивает высокую интенсивность переработки грузов.

В 2018 году Мининфраструктуры подготовило технико-экономическое обоснование концессии государственного порта “Южный” , в котором идет речь, в частности, о ликвидации госпредприятия после того как оно буде передано в концессию.

Фото: сайт порта “Южный”; Владислав Криклий/Telegram

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