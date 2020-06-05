Житель Одесской области призывал к военному перевороту в Украине

Житель Овидиопольского района Одесской области призывал военнослужащих ВСУ и работников правоохранительных органов совершить военный переворот в Украине.
В связи с этим ему предъявили о подозрении в совершении преступления против основ национальной безопасности, сообщила прокуратура Одесской области.
Следователи выяснили, что мужчина распространял в соцсетях призывы к насильственному свержению действующей власти, государственному перевороту и военной диктатуре.
Подстрекателю выбирают меру пресечения. Расследование ведут сотрудники СБУ.
Напомним, недавно в Одесской области СБУ задержала пророссийских агитаторов.