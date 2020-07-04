Новости Одессы и Одесской области

Что произошло в Одессе 3 июля: подготовка к приезду Зеленского и возвращение кинотеатров

Что произошло в Одессе 3 июля: подготовка к приезду Зеленского и возвращение кинотеатров

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  • В Одессе ждут президента Украины Владимира Зеленского. Официального подтверждения приезда главы государства пока нет, сообщили в пресс-службе Одесской ОГА. Есть лишь версии от блогеров и СМИ, которые ссылаются на собственные источники.
  • Одесские активисты пообещали блокировать дороги во время визита Зеленского. Сделать это активисты обещают «в связи с тем, что в Одессе продолжается массовое уничтожение одесского побережья, не смотря на решение суда о прекращении работ, застройщик продолжают вести строительные работы. В частности с 10 по 16 ст. Фонтана».
  • Участок одесского пляжа «Дельфин», около которого лежит полузатонувший танкер, уже закрывали от посетителей, но неудачно. А информация о том, когда начнут подготовку к уборке  танкера была лишь слухами. Сейчас же на пляже Дельфин можно наблюдать за работой водолазов. Но только только через сетку, ведь потенциально опасный пляж наконец-то нормально закрыли.
  • В Одессе после трехмесячного карантина снова заработали кинотеатры. Своих первых посетителей уже готовы встретить «Планета кино», Мultiplex , «Родина» и «Москва». А вот кинотеатры «Золотой Дюк» и Cinema Citi планируют открыть только 9 июля.

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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