Что произошло в Одессе 3 июля: подготовка к приезду Зеленского и возвращение кинотеатров

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- В Одессе ждут президента Украины Владимира Зеленского. Официального подтверждения приезда главы государства пока нет, сообщили в пресс-службе Одесской ОГА. Есть лишь версии от блогеров и СМИ, которые ссылаются на собственные источники.
- Одесские активисты пообещали блокировать дороги во время визита Зеленского. Сделать это активисты обещают «в связи с тем, что в Одессе продолжается массовое уничтожение одесского побережья, не смотря на решение суда о прекращении работ, застройщик продолжают вести строительные работы. В частности с 10 по 16 ст. Фонтана».
- В Одессе на Таирова временно закроют для транспорта участок улицы Марии Демченко. Это связано с реконструкцией водопровода, которую будут делать до 30 августа.
- КП «Теплоснабжение города Одессы» (ТГО) запланировало установить 72 домовых счетчика тепловой энергии, внедрить новую систему биллинга (систему выставления счетов) и расторгнуть договор с ГЕРЦ.
- Участок одесского пляжа «Дельфин», около которого лежит полузатонувший танкер, уже закрывали от посетителей, но неудачно. А информация о том, когда начнут подготовку к уборке танкера была лишь слухами. Сейчас же на пляже Дельфин можно наблюдать за работой водолазов. Но только только через сетку, ведь потенциально опасный пляж наконец-то нормально закрыли.
- Судя по тревожной статистике, COVID-19 так просто свои позиции не сдаст. И, чтобы уберечь граждан от возможного инфицирования, еще в начале эпидемии — в апреле — в Одесской облгосадминистрации объявили о создании интерактивной карты распространения коронавируса в регионе. Как она работает сегодня, выясняла «Одесская жизнь».
- За три месяца работы Программы медицинских гарантий (ПМГ) одесские специализированные медучреждения получили 736 775 189 грн. Больше всего средств перечислили Одесскому областному онкологическому диспансеру – почти 80 млн грн.
- В Одессе после трехмесячного карантина снова заработали кинотеатры. Своих первых посетителей уже готовы встретить «Планета кино», Мultiplex , «Родина» и «Москва». А вот кинотеатры «Золотой Дюк» и Cinema Citi планируют открыть только 9 июля.