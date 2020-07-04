Что произошло в Одессе 3 июля: подготовка к приезду Зеленского и возвращение кинотеатров

Одесские кинотеатры возвращаются: как туда попасть и что при себе нужно иметь? Вчера, 2 июля, в Одессе после трехмесячного карантина снова заработали кинотеатры. Своих первых посетителей уже готовы встретить «Планета кино», Мultiplex , «Родина» и «Москва». А вот кинотеатры «Золотой Дюк» и Cinema Citi планируют открыть только 9 июля. ПОДРОБНЕЕ

Стоп, коронавирус: зачем на Одесчине сделали и не обновляют интерактивную карту распространения болезни? Судя по тревожной статистике, COVID-19 так просто свои позиции не сдаст. И, чтобы уберечь граждан от возможного инфицирования, еще в начале эпидемии — в апреле — в Одесской облгосадминистрации объявили о создании интерактивной карты распространения коронавируса в регионе. Как она работает сегодня, выясняла «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ