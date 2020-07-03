Новости Одессы и Одесской области

Одесситам обещают снизить тариф на тепло и вовремя выставлять счета

Одесситам обещают снизить тариф на тепло и вовремя выставлять счета

КП «Теплоснабжение города Одессы» (ТГО) запланировало установить 72 домовых счетчика тепловой энергии,  внедрить новую систему биллинга (систему выставления счетов) и расторгнуть договор с ГЕРЦ. Об этом на брифинге рассказала директор «ТГО» Анна Позднякова.

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В Украине со 2 августа 2017 года действует закон «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», который обязывает КП «ТГО» оборудовать дома приборами учёта тепловой энергии. За эту услугу должны расплачиваться потребители на протяжении 5 лет. Срок выплаты может быть изменен индивидуально, если стороны договорятся. Размер взноса рассчитают для каждого дома отдельно и включат в счёт за отопление.

А со 2 августа начнет действовать запрет на присоединение жилых и нежилых зданий к внешним инженерным сетям без оснащения счетчиками.

«В этом году предприятие предусмотрело установку 72 приборов учета тепла. Независимо от форм собственности мы будем обеспечить многоквартирные дома счетчиками. Сейчас готовится проект закона №2458. Он определит, как именно в тарифе будет учитываться эта составляющая (расходы на установку счетчиков, – ред.)»,  – объясняет Позднякова.

Кроме того, предприятие недавно подписало меморандум о сотрудничестве с Проектом энергетической безопасности (ЕСП) нацагентства США по международному развитию (USAID). Один из аспектов договора – внедрение современной автоматизированной биллинговой системы до начала отопительного сезона. Такая система является программным обеспечением, которое позволяет выставлять счета с учётом тарифов и вести баланс клиентов.

«Около двух месяцев мы не могли выставлять счета абонентам из-за вмешательства в нашу систему. Поэтому мы пересматриваем подходы к безопасности, защите информации и к осуществлению услуг биллинга», – говорит чиновница.

Также планируется снизить цену на тепло за счет расторжения договора с ГЕРЦ. Уточним, в тариф входило расчётно-кассовое обслуживание ГЕРЦ в размере 2%.

«Тариф снизится, если мы пересмотрим отношения с ГЕРЦ. Мы подали иск в хозяйственный суд о расторжении договора. Слушание назначено на 11 июля», – рассказала директор КП.

Кстати, в связи с уменьшением стоимости газа в апреле «ТГО» пересчитало суммы начислений. Результат увидим в платёжках.

Ранее сообщалось, что в Одессе разработают новую схему теплоснабжения города.

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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