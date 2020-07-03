Пляж с затонувшим танкером перекрыли: Delfi готовят к всплытию (фото)

Участок одесского пляжа «Дельфин», около которого лежит полузатонувший танкер, уже закрывали от посетителей, но неудачно. А информация о том, когда начнут подготовку к уборке танкера была лишь слухами. Сейчас жена пляже Дельфин можно наблюдать за работой водолазов. Но только только через сетку, ведь потенциально опасный пляж наконец-то нормально закрыли.

Об этом прямо с пляжа сообщил корреспондент «Одесской жизни».

По его словам, на затонувшем в ноябре прошлого года танкере «Delfi» сотрудники компании «Смарт марин концепт» сейчас проводят подготовительные работы для дальнейшего устранения судна с территории пляжа Дельфин между траверсами 10 и 10а. Вместе со специалистами работают одесские городские спасатели.

Для обеспечения работы водолазов и безопасности посетителей пляжа, в мэрии решили перекрыть этот участок. Однако в первый раз у них ничего не получилось и люди заходили загорать на пляж с видом на ржавое судно.

В конце июня комиссия по ТЭБ и ЧС решила ещё раз перекрыть доступ на пляж. Несмотря на то, что «технология» перекрытия не изменилась – все та же сетка и деревянные бруски, пляжники больше не прорезали и не ломали преграду.

Ранее мы сообщали о сроках поднятия танкера со слов представителя компании, которая занимается подъёмом судна. Также напомним, что с танкера снова вытекали нефтепродукты: выбросы достигали пляжа Отрада.

Фото: Артем Виноградов