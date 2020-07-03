Одесские кинотеатры возвращаются: как туда попасть и что при себе нужно иметь?

Вчера, 2 июля, в Одессе после трехмесячного карантина снова заработали кинотеатры. Своих первых посетителей уже готовы встретить «Планета кино», Мultiplex , «Родина» и «Москва». А вот кинотеатры «Золотой Дюк» и Cinema Citi планируют открыть только 9 июля.

Новой афиши в кино еще нет. Весь июль киноманов ждут фильмы, которые были в прокате еще до карантина. Это связанно с тем, что многие кинокомпании прервали съемки из-за пандемии. А вот посетить киносеансы можно лишь при условии соблюдения всех рекомендаций МОЗ.

Что сейчас идет в кино?

Среди предложенных фильмов в кинотеатре можно посмотреть: нашумевший боевик Гая Ричи «Джентльмены», ремейк сказки о приключениях деревянного мальчика «Пиноккио», современную военную драму «Черкассы», экранизированный исторический эпос «Захар Беркут», приключенческий фильм-фэнтази «Мулан» и «Пираты Карибского моря», а также триллеры «Человек невидимка» и «Проклятие».

По какому принципу работают кинотеатры:

Продажа билетов в онлайн-режиме.

Размещение посетителей в шахматном порядке.

Проверка билетов бесконтактным методом.

Обязательное ношение масок или респираторов.

Использование антисептиков и санитайзеров.

Регулярная дезинфекция и постоянное вентилирование помещений.

Отсутствие бумажных изделий: журналов, брошюр, листовок.

Временно приостановить ночные сеансы.

Рекомендации для зрителей:

Придерживаться расстояния между людьми не менее 1,5 метра.

В фойе и в уборных находиться в маске.

Попкорн есть можно только в кинозале. Для этого маску разрешается снимать.

Ограничься от рукопожатий и поцелуев с другими.

При малейших признаков простуды вернуть билеты и остаться дома.

Где в Одессе уже доступны кинотеатры?

«Родина»

Адрес: улица Мечникова, 104.

Телефон: 37-17-17, 34-62-51.

«Москва»

Адрес: улица Варненская, 4а.

Телефон: 777-02-01, 777-01-17.

«Планета Кино»

Адрес: улица Затонского, 32 (ТРЦ «City Center Котовский»), проспект Небесной Сотни (Маршала Жукова), 2 (ТРЦ «City Center»).

Телефон: 0 (800) 30-06-00.

Мultiplex

Адрес: улица Генуэзская, 5/2, (ТЦ «Gagarinn Plaza»), Южная дорога, 1, Фонтанка (ТЦ «Riviera».

Телефон: 0 (800) 50-53-33.

«Золотой Дюк»

Адрес: улица Академика Глушко, 11ж.

Телефон: 746-32-33.

Cinema Citi

Адрес: Семафорный переулок, 4 (ТЦ «Fontan Sky Center»).

Телефон: 705-19-99.