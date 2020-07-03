Одесские кинотеатры возвращаются: как туда попасть и что при себе нужно иметь?

Вчера, 2 июля, в Одессе после трехмесячного карантина снова заработали кинотеатры. Своих первых посетителей уже готовы встретить «Планета кино», Мultiplex , «Родина» и «Москва». А вот кинотеатры «Золотой Дюк» и Cinema Citi планируют открыть только 9 июля.
Новой афиши в кино еще нет. Весь июль киноманов ждут фильмы, которые были в прокате еще до карантина. Это связанно с тем, что многие кинокомпании прервали съемки из-за пандемии. А вот посетить киносеансы можно лишь при условии соблюдения всех рекомендаций МОЗ.
Что сейчас идет в кино?
Среди предложенных фильмов в кинотеатре можно посмотреть: нашумевший боевик Гая Ричи «Джентльмены», ремейк сказки о приключениях деревянного мальчика «Пиноккио», современную военную драму «Черкассы», экранизированный исторический эпос «Захар Беркут», приключенческий фильм-фэнтази «Мулан» и «Пираты Карибского моря», а также триллеры «Человек невидимка» и «Проклятие».
По какому принципу работают кинотеатры:
- Продажа билетов в онлайн-режиме.
- Размещение посетителей в шахматном порядке.
- Проверка билетов бесконтактным методом.
- Обязательное ношение масок или респираторов.
- Использование антисептиков и санитайзеров.
- Регулярная дезинфекция и постоянное вентилирование помещений.
- Отсутствие бумажных изделий: журналов, брошюр, листовок.
- Временно приостановить ночные сеансы.
Рекомендации для зрителей:
- Придерживаться расстояния между людьми не менее 1,5 метра.
- В фойе и в уборных находиться в маске.
- Попкорн есть можно только в кинозале. Для этого маску разрешается снимать.
- Ограничься от рукопожатий и поцелуев с другими.
- При малейших признаков простуды вернуть билеты и остаться дома.
Где в Одессе уже доступны кинотеатры?
«Родина»
Адрес: улица Мечникова, 104.
Телефон: 37-17-17, 34-62-51.
«Москва»
Адрес: улица Варненская, 4а.
Телефон: 777-02-01, 777-01-17.
«Планета Кино»
Адрес: улица Затонского, 32 (ТРЦ «City Center Котовский»), проспект Небесной Сотни (Маршала Жукова), 2 (ТРЦ «City Center»).
Телефон: 0 (800) 30-06-00.
Мultiplex
Адрес: улица Генуэзская, 5/2, (ТЦ «Gagarinn Plaza»), Южная дорога, 1, Фонтанка (ТЦ «Riviera».
Телефон: 0 (800) 50-53-33.
«Золотой Дюк»
Адрес: улица Академика Глушко, 11ж.
Телефон: 746-32-33.
Cinema Citi
Адрес: Семафорный переулок, 4 (ТЦ «Fontan Sky Center»).
Телефон: 705-19-99.