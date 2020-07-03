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Одесские кинотеатры возвращаются: как туда попасть и что при себе нужно иметь?

Одесские кинотеатры возвращаются: как туда попасть и что при себе нужно иметь?

Вчера, 2 июля, в Одессе после трехмесячного карантина снова заработали кинотеатры. Своих первых посетителей уже готовы встретить «Планета кино», Мultiplex , «Родина» и «Москва». А вот кинотеатры «Золотой Дюк» и Cinema Citi планируют открыть только 9 июля.

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Новой афиши в кино еще нет. Весь июль киноманов ждут фильмы, которые были в прокате еще до карантина. Это связанно с тем, что многие кинокомпании прервали съемки из-за пандемии. А вот посетить киносеансы можно лишь при условии соблюдения всех рекомендаций МОЗ.

Что сейчас идет в кино?

Среди предложенных фильмов в кинотеатре можно посмотреть: нашумевший боевик Гая Ричи «Джентльмены», ремейк сказки о приключениях деревянного мальчика «Пиноккио», современную военную драму «Черкассы», экранизированный исторический эпос «Захар Беркут», приключенческий фильм-фэнтази «Мулан» и «Пираты Карибского моря», а также триллеры «Человек невидимка» и «Проклятие».

По какому принципу работают кинотеатры:

  •  Продажа билетов в онлайн-режиме.
  • Размещение посетителей в шахматном порядке.
  • Проверка билетов бесконтактным методом.
  • Обязательное ношение масок или респираторов.
  • Использование антисептиков и санитайзеров.
  • Регулярная дезинфекция и постоянное вентилирование помещений.
  • Отсутствие бумажных изделий: журналов, брошюр, листовок.
  • Временно приостановить ночные сеансы.

Рекомендации для зрителей:

  • Придерживаться расстояния между людьми не менее 1,5 метра.
  • В фойе и в уборных находиться в маске.
  • Попкорн есть можно только в кинозале. Для этого маску разрешается снимать.
  • Ограничься от рукопожатий и поцелуев с другими.
  • При малейших признаков простуды вернуть билеты и остаться дома.

Где в Одессе уже доступны кинотеатры?

«Родина»

Адрес: улица Мечникова, 104.

Телефон: 37-17-17, 34-62-51.

«Москва»

Адрес: улица Варненская, 4а.

Телефон: 777-02-01, 777-01-17.

«Планета Кино»

Адрес: улица Затонского, 32 (ТРЦ «City Center Котовский»), проспект Небесной Сотни (Маршала Жукова), 2 (ТРЦ «City Center»).

Телефон: 0 (800) 30-06-00.

Мultiplex

Адрес: улица Генуэзская, 5/2, (ТЦ «Gagarinn Plaza»), Южная дорога, 1, Фонтанка (ТЦ «Riviera».

Телефон: 0 (800) 50-53-33.

«Золотой Дюк»

Адрес: улица Академика Глушко, 11ж.

Телефон: 746-32-33.

Cinema Citi

Адрес: Семафорный переулок, 4 (ТЦ «Fontan Sky Center»).

Телефон: 705-19-99.

 

Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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