Новости Одессы и Одесской области

Одесские больницы получили 736 млн грн на оказание бесплатных услуг пациентам

Одесские больницы получили 736 млн грн на оказание бесплатных услуг пациентам

За три месяца работы Программы медицинских гарантий (ПМГ) одесские специализированные медучреждения получили 736 775 189 грн. Больше всего средств перечислили Одесскому областному онкологическому диспансеру – почти 80 млн грн.

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Об этом сегодня на брифинге рассказал заместитель директора Южного межрегионального департамента НСЗУ Дмитрий Самофалов.

Также значительная сумма досталась Одесскому областному центру социально значимых заболеваний – 38 млн грн, а общий его бюджет на 2020 год составил 122 млн грн. Здесь лечат людей с ВИЧ-инфекцией, гепатитом и туберкулёзом.

– Сегодня в Украине в большинстве противотуберкулёзных диспансеров лечиться неудобно. Как дети, так и взрослые находятся в стационарах 80 дней. Это практически три месяца, за которые человек может потерять работу и ему нечем будет кормить семью. В это же время в большинстве стран срок лечения на стационаре – 2 недели, после чего пациент идёт на амбулаторное лечение. Сегодня в Одесском центре социально значимых заболеваний срок пребывания в стационаре сократили до 34 дней. А для амбулаторного лечения разработали достаточное количество схем, удобных для пациента. Результаты лечения становятся лучшими, – говорит Самофалов.

Кроме того, по ПМГ в Одесской области, в том числе и Одессе, работают 3 учреждения (одно из них частное), специализирующихся на лечении инфарктов, и 9  – на инсультах.

Программа медицинских гарантий работает в Украине с 1 апреля и гарантирует гражданам бесплатную помощь в специализированных медучреждениях, которые подписали договор с НСЗУ. В Одесской области контракт заключили 90 коммунальных и 4 частных организаций. Пациент может самостоятельно выбрать больницу, где ему лечиться, независимо от места жительства или прописки. Однако врача он выбирать не может – заниматься им будет дежурный доктор по направлению семейного врача.

Фото: Freepik

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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