Одесские активисты пообещали блокировать дороги во время визита Зеленского

Активисты волонтерского движения «Спільна мета» угрожают заблокировать дороги в Одессе и области во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Он может посетить регион в ближайшие дни.

Сделать это активисты обещают «в связи с тем, что в Одессе продолжается массовое уничтожение одесского побережья, не смотря на решение суда о прекращении работ, застройщик продолжают вести строительные работы. В частности с 10 по 16 ст. Фонтана». Об этом сказано в сообщении на странице волонтерской организации в Фейсбук.

Дороги будут перекрыты, «если власти не прекратят работы на незаконных стройках и не откроют уголовное производство по невыполнению решению суда».

Активисты обещают, что схему перекрытия дорог опубликуют отдельно.

Напомним, президент может побывать в Одессе 5 июля на военно-морском параде.

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