Зеленский может приехать на парад в Одессу

Официального подтверждения приезда главы государства пока нет, сообщили в пресс-службе Одесской ОГА.

Есть лишь версии от блогеров и СМИ, которые ссылаются на собственные источники.

В частности, «Думская» сообщает о том, что президент будет 5 июля в Одессе и примет парад по случаю Дня ВМС Украины.

Это будет 5 июля. Однако, ожидается, что президент задержится в Одесской области на несколько дней. Он якобы посмотрит ветроэлектростанции в Овидиопольском районе, мост через Хаджибейский лиман на трассе Одесса-Киев, строящийся детсад в Крыжановке и терминалы ТИС возле Южного.

Побывает также на открытии паромной переправы через Дунай, посетит остров Змеиный и анонсирует строительство нового моста через Днестровский лиман.

Об этом же сообщает и блогер Ирина Гриб, но пишет о других датах – 6 – 8 июля или 8 – 10 июля.