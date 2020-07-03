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Зеленский может приехать на парад в Одессу

Зеленский может приехать на парад в Одессу

В Одессе ждут президента Украины Владимира Зеленского.

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Официального подтверждения приезда главы государства пока нет, сообщили в пресс-службе Одесской ОГА.

Есть лишь версии от блогеров и СМИ, которые ссылаются на собственные источники.

В частности, «Думская» сообщает о том, что президент будет 5 июля в Одессе и примет парад по случаю Дня ВМС Украины.

Это будет 5 июля. Однако, ожидается, что президент задержится в Одесской области на несколько дней. Он якобы посмотрит ветроэлектростанции в Овидиопольском районе, мост через Хаджибейский лиман на трассе Одесса-Киев, строящийся детсад в Крыжановке и терминалы ТИС возле Южного.

Побывает также на открытии паромной переправы через Дунай, посетит остров Змеиный и анонсирует строительство нового моста через Днестровский лиман.

Об этом же сообщает и блогер Ирина Гриб, но пишет о других датах – 6 – 8 июля или 8 – 10 июля.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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