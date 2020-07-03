Стоп, коронавирус: зачем на Одесчине сделали и не обновляют интерактивную карту распространения болезни?

Судя по тревожной статистике, COVID-19 так просто свои позиции не сдаст. И, чтобы уберечь граждан от возможного инфицирования, еще в начале эпидемии — в апреле — в Одесской облгосадминистрации объявили о создании интерактивной карты распространения коронавируса в регионе. Как она работает сегодня, выясняла «Одесская жизнь».

Размещена карта на странице «Стоп, коронавирус!» официального сайта облгосадминистрации. На ней полагается отмечать выявленные случаи заболеваний и предполагаемые очаги распространения инфекции на площади полтора квадратных километра. И действительно, здесь можно увидеть любой областной населенный пункт с общим количеством заболевших. При этом личные данные пациентов и место их проживания не указываются.

Такая карта, по идее, должна помочь гражданам избежать инфицирования, а местным властям — сконцентрировать максимальное внимание на дезинфекции данной территории.

Наполнением карты, по словам губернатора Максима Куцего, должны заниматься сотрудники Одесской облгосадминистрации, а обновляться она должна ежедневно. Но самая «свежая» информация» (на момент написания статьи) там — от 12 июня. Хотя буквально на днях Одесчину накрыла новая волна коронавирусной инфекции.

По-прежнему лидирует в этой печальной статистике Подольский район. Но если по последним данным здесь зафиксировано 449 случаев заражения, то на карте отмечен 371. В Болградском районе мощная вспышка COVID-19 инфицировала 133 человека, а согласно информации «интерактивной» карты — здесь всего 34 больных. В Одессе — не 315 зараженных, а 280.

То есть карту публично презентовали, об очередном вкладе в борьбу с COVID-19 отчитались и благополучно о проекте забыли. Кто ею занимается, ни в Штабе противодействия коронавирусу в Одесской области, ни в облздраве, ни в Центре общественного здоровья ответ редакции дать не смогли.

Сложилось впечатление, что никому эта продвинутая карта не нужна. Может правильнее было бы сделать что-нибудь действительно полезное, предположим, тесты на коронавирус приобрести? В Одесской области их по-прежнему не хватает.