Новости Одессы и Одесской области

Стоп, коронавирус: зачем на Одесчине сделали и не обновляют интерактивную карту распространения болезни?

Стоп, коронавирус: зачем на Одесчине сделали и не обновляют интерактивную карту распространения болезни?

Судя по тревожной статистике, COVID-19 так просто свои позиции не сдаст. И, чтобы уберечь граждан от возможного инфицирования, еще в начале эпидемии — в апреле — в Одесской облгосадминистрации объявили о создании интерактивной карты распространения коронавируса в регионе. Как она работает сегодня, выясняла «Одесская жизнь».

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Размещена карта на странице «Стоп, коронавирус!» официального сайта облгосадминистрации. На ней полагается отмечать выявленные случаи заболеваний и предполагаемые очаги распространения инфекции на площади полтора квадратных километра. И действительно, здесь можно увидеть любой областной населенный пункт с общим количеством заболевших. При этом личные данные пациентов и место их проживания не указываются.

Такая карта, по идее, должна помочь гражданам избежать инфицирования, а местным властям — сконцентрировать максимальное внимание на дезинфекции данной территории.

Наполнением карты, по словам губернатора Максима Куцего, должны заниматься сотрудники Одесской облгосадминистрации, а обновляться она должна ежедневно. Но самая «свежая» информация» (на момент написания статьи) там — от 12 июня. Хотя буквально на днях Одесчину накрыла новая волна коронавирусной инфекции.

По-прежнему лидирует в этой печальной статистике Подольский район. Но если по последним данным здесь зафиксировано 449 случаев заражения, то на карте отмечен 371. В Болградском районе мощная вспышка COVID-19 инфицировала 133 человека, а согласно информации «интерактивной» карты — здесь всего 34 больных. В Одессе — не 315 зараженных, а 280.

То есть карту публично презентовали, об очередном вкладе в борьбу с COVID-19 отчитались и благополучно о проекте забыли. Кто ею занимается, ни в Штабе противодействия коронавирусу в Одесской области, ни в облздраве, ни в Центре общественного здоровья ответ редакции дать не смогли.

Сложилось впечатление, что никому эта продвинутая карта не нужна. Может правильнее было бы сделать что-нибудь действительно полезное, предположим, тесты на коронавирус приобрести? В Одесской области их по-прежнему не хватает.

Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить