Что произошло в Одессе 28 февраля: обвиняемый с гранатой в суде и продавец патронов на «Привозе»

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- У одного из посетителей Приморского районного суда обнаружили взрывоопасный предмет. Гранату достал в зале суда обвиняемый, которого доставили из СИЗО. Он угрожл ее взорвать и взял в заложники двух судей. Продолжение…
- В Одессе на «Привозе» мужчина пытался продать полсотни патронов. По словам задержанного продавца, он нашел патроны на свалке. Продолжение…
- В контейнере из Китая в Одесский порт прибыли контрафактные товары. 200 планшетов «Apple», 300 рюкзаков «SWISSGEAR», 50 игровых джойстиков «SONY», 160 портативных аккумуляторов «KENWOOD» и это еще не все… Продолжение…
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