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Новости Одессы и Одесской области

«Apple», «SONY», «JBL»: у контейнері з Китаю до Одеського порту прибули контрафактні товари (фото)

«Apple», «SONY», «JBL»: у контейнері з Китаю до Одеського порту прибули контрафактні товари (фото)

Одеські митники виявили партію контрафактного товару.

Про це повідомляє пресслужба Одеської митниці Держмитслужби у Facebook.

200 планшетів «Apple», 300 рюкзаків «SWISSGEAR», 50 ігрових джойстиків «SONY», 160 портативних акумуляторів «KENWOOD», 1100 накладок для навушників та окремо для них наклейки з написом «SONY», а також 2370 портативних музичних колонок та 1600 наклейок з написом «JBL» для подальшого маркування таких колонок були виявлені одеськими митниками під час проведення митного огляду.

Товари прибули до Одеського порту у контейнері з Китаю на адресу одного з українських підприємств.

За висновком експертів, це підробки всесвітньо відомих брендів.

Тобто товари були ввезені в Україну з порушенням прав інтелектуальної власності.

За виявленим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 476 Митного кодексу України.

Фото: Одеська митниця

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