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Угроза взрыва гранатой: судей Приморского райсуда Одессы взяли в заложники (обновляется)

Угроза взрыва гранатой: судей Приморского райсуда Одессы взяли в заложники (обновляется)

У одного из посетителей Приморского районного суда обнаружили взрывоопасный предмет, сообщает “7 канал”.

По предварительной информации, это граната.

Людей из здания эвакуировали, работа суда приостановлена.

Обновлено:

Как сообщили в ГУНП Одесской области, в полицию поступило сообщение об угрозе взрыва в здании Приморского суда. На месте уже работает следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники и спасатели.

Введен специальный оперативный план «Заложник». На место прибыл начальник полиции ГУ НП в Одесской области Олег Бех.

Гранату достал в зале суда обвиняемый, которого доставили из СИЗО, передает “Думская”. Он угрожает ее взорвать и взял в заложники двух судей.

Фото: 7 канал

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