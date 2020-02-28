В Одесі на «Привозі» чоловік намагався продати пів сотні патронів

За словами затриманого продавця, він знайшов патрони на смітнику.
Про це повідомила пресслужа ГУНП в Одеській області.
45-річний містянин намагався продати на «Привозі» пів сотні патронів. Про це поліцейські дізналися від одного з громадян, якому правопорушник пропонував небезпечні предмети.
В ході відпрацювання вказаного повідомлення співробітники Приморського відділу поліції викрили «реалізатора» у сквері неподалік ринку. Набої, які, зі слів затриманого, він знайшов на смітнику, правоохоронці вилучили та направили на експертизу.
За вказаним фактом розпочато провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Фото: ГУНП
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