Гранату у мужчины, угрожавшего взорвать суд в Одессе, изъяли

Фонд гарантирования вкладов физических лиц уже подготовил лот на электронном аукционе. 5 марта начнется «борьба» за санаторий – имущество, площадью в 17,7 тыс. кв. м. В то же время судебные тяжбы между Республикой Молдова и ООО «Макстгрупп» за право собственности еще не завершены.

Разговоры на тему повышения пенсий военнослужащих не стихают уже несколько лет. Сначала – потому что пенсии просто не повышали, позже – наоборот, потому что были приняты соответствующие законодательные документы о перерасчете, но они не устроили экс-силовиков. С 1 января этого года состоялся очередной (третий) этап перерасчета военных пенсий. Но это не повод сидеть сложа руки – считают военнослужащие в запасе и отставке и продолжают борьбу за свои права. Что не так с пенсионным обеспечением военнослужащих?

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