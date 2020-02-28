Гранату у мужчины, угрожавшего взорвать суд в Одессе, изъяли

Руководитель ГУНП Одесской области Олег Бех лично провел переговоры с мужчиной, который принес в здание Приморского райсуда Одессы гранату.
Опасный предмет изъяли, сообщает пресс-служба ГУНП Одесской области.
Напомним, у одного из посетителей Приморского районного суда обнаружили взрывоопасный предмет. Это была граната, которую достал в зале суда обвиняемый. Он угрожал взорвать гранату и взял в заложники двух судей.
Людей из здания эвакуировали, работа суда приостановлена.
На месте работает следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники и спасатели.
Был введен специальный оперативный план «Заложник».
Фото: 7 канал
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