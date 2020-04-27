Что произошло в Одессе 27 апреля: аварийные трассы и освященные митрополитом поля

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- В Одессе женщина оставляла сына с инвалидностью в непригодном для жизни помещении. Горе-мать лишили родительских прав. Продолжение…
- С начала года в Одесской области пиротехники изъяли и уничтожили 1800 взрывоопасных предметов. Достаточно часто устаревшие боеприпасы находят обычные граждане во время проведения земляных работ на приусадебных участках и в полях. Продолжение…
- Трассы Киев – Одесса, Одесса – Новоазовск и Одесса – Рени попали в ТОП – 15 самых аварийных трасс Украины. Продолжение…
- В Одессе 69-летний мужчина попал под колеса грузовика. Происшествие произошло на улице Сегедской. Продолжение…
- Митрополит Одесский и Измаильский совершил молебен на дождь и освятил поля. Продолжение…