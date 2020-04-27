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Митрополит Одеський та Ізмаїльський здійснив молебень на дощ та освятив поля (відео)

Митрополит Одеський та Ізмаїльський здійснив молебень на дощ та освятив поля (відео)

Вчора, 26 квітня, Високопреосвященніший Агафангел, митрополит Одеський і Ізмаїльський, на прохання місцевих жителів прибув на землі академії аграрних наук України до дослідницького господарства «Покровське».

Про це повідомляє пресслужба Одеської єпархії.

Владика митрополит звершив молебний спів про дощ і разом з духовенством попросив у Господа милості та благословень для всієї нашої землі.

В останні місяці погодні умови не сприяють розвитку сільського господарства. Тож Архіпастир помолився про якнайшвидші і рятівні дощі, після чого закликав усіх людей об’єднатися в молитовному подвигу і просити у Господа милості для припинення цієї страшної посухи

Люди, які працюють на цих полях, відзначають, що такої посушливої ​​погоди вони ніколи не бачили. Робітники просять всіх зійтися в загальний молитовний лад в цей непростий час для продовження нормальної хлібозаготівлі для населення.

Відтепер з благословення митрополита Агафангела в усіх храмах Одеської єпархії УПЦ будуть здійснювати щодня молебні про дарування дощу.

Фото: Одеська єпархія

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