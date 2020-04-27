Митрополит Одеський та Ізмаїльський здійснив молебень на дощ та освятив поля (відео)

Вчора, 26 квітня, Високопреосвященніший Агафангел, митрополит Одеський і Ізмаїльський, на прохання місцевих жителів прибув на землі академії аграрних наук України до дослідницького господарства «Покровське».

Про це повідомляє пресслужба Одеської єпархії.

Владика митрополит звершив молебний спів про дощ і разом з духовенством попросив у Господа милості та благословень для всієї нашої землі.

В останні місяці погодні умови не сприяють розвитку сільського господарства. Тож Архіпастир помолився про якнайшвидші і рятівні дощі, після чого закликав усіх людей об’єднатися в молитовному подвигу і просити у Господа милості для припинення цієї страшної посухи

Люди, які працюють на цих полях, відзначають, що такої посушливої ​​погоди вони ніколи не бачили. Робітники просять всіх зійтися в загальний молитовний лад в цей непростий час для продовження нормальної хлібозаготівлі для населення.

Відтепер з благословення митрополита Агафангела в усіх храмах Одеської єпархії УПЦ будуть здійснювати щодня молебні про дарування дощу.

Фото: Одеська єпархія

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