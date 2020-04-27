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Новости Одессы и Одесской области

Від початку року на Одещині піротехніки вилучили та знищили 1800 вибухонебезпечних предметів

Від початку року на Одещині піротехніки вилучили та знищили 1800 вибухонебезпечних предметів

Досить часто застарілі боєприпаси знаходять звичайні громадяни під час проведення земляних робіт на присадибних ділянках та у полях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

Крім того вибухонебезпечні предмети можуть знаходитись також і в лісах та парках, річках та ставках, будівлях та підвалах, на території колишніх полігонів.

Щоб попередити трагічні наслідки, рятувальники вкотре звертаються  до громадян дотримуватися основних правил поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів.

Категорично забороняється:

– брати вибухонебезпечний предмет у руки, зберігати його, нагрівати та ударяти по ньому;

– переносити, перекладати, перекочувати його з місця на місце;

– намагатися розібрати;

– використовувати для розведення вогню, кидати, класти у вогонь;

– заносити в приміщення;

– закопувати в землю;

– кидати в криницю або річку;

– здавати на металобрухт;

– використовувати для виготовлення саморобних піротехнічних засобів – петард чи вибухових пакетів.

Не забувайте, що легковажне та необережне поводження з вибухонебезпечними предметами може призвести до трагічних наслідків.

Фото: ДСНС

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