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Новости Одессы и Одесской области

Позбавили батьківських прав: в Одесі жінка залишала сина з інвалідністю у непридатному для життя помешканні

Позбавили батьківських прав: в Одесі жінка залишала сина з інвалідністю у непридатному для життя помешканні

В Одесі 48-річна жінка йде на роботу ще вночі, а повертається увечері вже напідпитку. У цей час її 8-річний син з інвалідністю залишається сам удома.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Доросла донька, яка проживає окремо від матері, разом із друзями, які зловживають наркотиками, час від часу навідуються до квартири та дебоширять там. У помешканні непридатні для життя антисанітарні умови.

Співробітники ювенальної превенції Хмельницького відділення поліції, які вже притягували цю громадянку до адміністративної відповідальності за недогляд за дитиною, спільно з працівниками Служби у справах дітей прийняли рішення вилучити хлопчика з небезпечних для його здоров’я та життя умов. На даний час він знаходиться в центрі соціально-правової реабілітації дітей.

За невиконання обов’язків щодо виховання дитини відносно жінки був складений ще один протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі вирішується питання про позбавлення її батьківських прав стосовно сина. Декілька років тому жінку вже позбавляли батьківських прав щодо середньої доньки, яка зараз проживає у новій родині.

Фото: ГУНП

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