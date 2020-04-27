ТОП-15 найбільш аварійних трас: до рейтингу потрапили 3 дороги з Одеської області

Траси Київ – Одеса, Одеса – Новоазовськ та Одеса – Рені потрапили у ТОП – 15 найбільш аварійних трас України.

Про це свідчить інфографіка видання “Слово і діло“.

Найнебезпечнішою трасою можна назвати М-06 Київ-Чоп, найбільше аварій трапляється на її ділянках у Київській, Житомирській, Рівненській, Закарпатській і Львівській областях. На М-06 за минулий рік і перший квартал 2020-го сталося 757 ДТП, майже 200 людей загинули.

Траса М-05 Київ-Одеса опинилася на 2 місці за аварійністю– 463 дорожньо-транспортні пригоди. Найбільш аварійні ділянки в Одеській, Кіровоградській і Київській областях.

На трасі М-14 Одеса-Новоазовськ сталося 176 ДТП. Там травмувалося 215 людей і 37 загинуло.

Траса М-15 Одеса-Рені опинилася заключною у всеукраїнському рейтингу. Впродовж минулого року і першого кварталу 2020-го року там сталося 98 ДТП, внаслідок яких 24 людини загинуло і 147 травмувалося.

Фото: Конкурент

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