Что произошло в Одессе 26 мая: пожар на АЗС и цены на сезонные продукты

В Одессе ночью горела автозаправочная станция: названа вероятная причина Вечером в понедельник, 25 мая, в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании на АЗС в Одессе по ул. Спартаковской, 7-А. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Одесской области. ПОДРОБНЕЕ

В Одесской области на базе отдыха сгорели 2 домика (фото) Сегодня ночью, 25 мая, в 2:52 в службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в селе Сычевка Лиманского района на территории базы отдыха «Чайка» загорелись деревянные домики. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Одесской области ПОДРОБНЕЕ