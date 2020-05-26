Что произошло в Одессе 26 мая: пожар на АЗС и цены на сезонные продукты

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- В Одессе ночью горела автозаправочная станция. Уже названа вероятная причина возгорания.
- Что почем? За сколько сейчас можно купить чеснок, имбирь и лимончик?
- Сезон свежих овощей и вкусных ягод уже в самом разгаре. Мы сравнили их цену на рынке и в супермаркете. Где именно делать покупки будет выгоднее, смотрите сами.
- С 1 июня троллейбус №11 в Одессе будет ходить по новому маршруту. В связи с многочисленными просьбами пассажиров, в работу троллейбусного маршрута №11 внесены изменения.
- Танкер Delfi, который потерпел крушение на одесском побережье в 2019 году, дал новую течь. Топливо из танкера снова вытекает в море. После повышения температуры утечка станет сильнее.
- Одесская киностудия подписала меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией кинокомисий Украины.