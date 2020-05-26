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Новости Одессы и Одесской области

Что произошло в Одессе 26 мая: пожар на АЗС и цены на сезонные продукты

Что произошло в Одессе 26 мая: пожар на АЗС и цены на сезонные продукты

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

  • Что почем? За сколько сейчас можно купить чеснок, имбирь и лимончик?
  • Сезон свежих овощей и вкусных ягод уже в самом разгаре. Мы сравнили их цену на рынке и в супермаркете. Где именно делать покупки будет выгоднее, смотрите сами.
  • С 1 июня троллейбус №11 в Одессе будет ходить по новому маршруту. В связи с многочисленными просьбами пассажиров, в работу троллейбусного маршрута №11 внесены изменения.
  • Танкер Delfi, который потерпел крушение на одесском побережье в 2019 году, дал новую течь. Топливо из танкера снова вытекает в море. После повышения температуры утечка станет сильнее.

 

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