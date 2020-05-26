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Новости Одессы и Одесской области

Одеська кіностудія підписала меморандум про співпрацю з Асоціацією кінокомісій України

Одеська кіностудія підписала меморандум про співпрацю з Асоціацією кінокомісій України

Меморандум про співпрацю між Одеською кіностудією та Асоціацією кінокомісій України підписали в Тернополі.

Про це повідомила пресслужба Одеської кіностудії.

– Прекрасні новини для всіх, хто вболіває за сучасне кіновиробництво, – йдеться у повідомленні.

22 травня  було підписано Меморандум між Одеською кіностудією (Голова ПрАТ Андрій Осіпов) та Асоціацією кінокомісій України (голова Леонід Бицюра).

Цей крок у кіноіндустрії забезпечує створення спеціалізованих програм підтримки кінофільмів і залучення міжнародних і національних кіноагентів до співпраці.

На переконання Леоніда Бицюри, завдяки меморандуму про співпрацю вдасться активізувати роботу кінокомісій країни, зміцнювати, згуртовувати сили та сприяти популяризації українського кінематографа. Це також дозволить залучати міжнародних і національних кіноагентів. Для Тернопільщини, яка не може похвалитися повноцінною економікою, креативна індустрія може бути шансом, вважає пан Леонід.

Фото: Одеська кіностудія

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