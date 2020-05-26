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Новости Одессы и Одесской области

С 1 июня троллейбус №11 в Одессе будет ходить по новому маршруту

С 1 июня троллейбус №11 в Одессе будет ходить по новому маршруту

Согласно распоряжению директора Департамента транспорта, в связи с многочисленными просьбами пассажиров, в работу троллейбусного маршрута №11 внесены изменения. Об этом сообщает пресс-служба Одесской мэрии.

С 1 июня 2020 года работа троллейбусного маршрута №11 будет организована следующим образом:

– в направлении движения к улице Архитекторской – от улицы Космонавта Комарова на проспект Небесной Сотни, проспект Академика Глушко, площадь Независимости, улицу Академика Королева и далее по маршруту;

– в направлении движения к железнодорожному вокзалу – от улицы Академика Королева на площадь Независимости, проспект Академика Глушко, проспект Небесной Сотни, улицу Космонавта Комарова и далее по маршруту.

На маршруте будут работать 6 троллейбусов.

Схема: пресс-служба Одесского горсовета

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