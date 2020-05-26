Что почем: за сколько сейчас можно купить чеснок, имбирь и лимончик?

Прошло больше двух месяцев с тех пор, как одесситы отправились на карантин. Сейчас, когда мы постепенно возвращаемся к прежней жизни, редакция «Одесской жизни» снова мониторила цены на самые востребованные «карантинные продукты».

Напомним, что с начала пандемии в Одессе был ажиотажный спрос на лимон, имбирь, чеснок, а также «социальный пакет» — гречку, рис и подсолнечное масло. Тогда цена продуктов казалась «космической». За сколько их можно купить сейчас, узнайте в нашей рубрике.

Главный «атрибут» карантинного сезона — имбирь — в разгар пандемии можно было приобрести по цене настоящего деликатеса: от 400 до 700 грн. за килограмм. При этом, стоимость зависела и от места продажи. К примеру, на любимом «Привозе» цены на «чудо-корень» варьировались — от 500 до 700 грн./кг. А вот в супермаркете, воспользовавшись бонусом, имбирь можно было приобрести — за 400 грн./кг.

На сегодняшний день полезный корешок продают по прежней цене. На рынках его цена снова 100-150 грн./кг, если постараться, можно найти и за 80 грн./кг. В магазине цена имбиря в среднем — 175 грн. за килограмм.

Что касается незаменимого лимона, то до пандемии «кислый фрукт» можно было купить за 40 грн./кг. Во время пандемии цена на рынке выросла до 150 грн. А вот в супермаркетах она колебалась — от 85 до 100 грн. Сегодня на «Привозе» и в магазине у лимона одна цена — 40-50 грн./кг. Однако, если постараться, то на рынке можно найти даже лимоны по 25 и 30 грн. за кило.

Старый чеснок уже трудно отыскать как на рынках, так и на прилавках магазинов. На карантине обычный чеснок стоил в среднем 100 грн./кг. В супермаркетах его цена варьировалась — от 120 до 165 грн. На данный момент на «Привозе» молодой чеснок 70-75 грн./кг, а в супермаркете — 78 грн./кг.

Что с крупами и маслом? Килограмм гречки в супермаркетах до карантина можно было купить от 30 гривен. Сейчас цена в магазинах от 30-33 грн., а вот на рынке за 1 кг развесной гречки могут попросить и 40 грн. Что касается риса, то его цена осталась прежней. Сегодня стоимость крупы около 23 грн. за килограмм. Практически без изменений осталась цена подсолнечного рафинированного масла. Если раньше самая дешевая литровая бутылка масла стоила приблизительно 26 грн., то сегодня масло продают по 27 грн. за литр.

Фото: Анастасия Епурь

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.