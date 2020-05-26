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Новости Одессы и Одесской области

Фактор Delfi: эксперт рассказал, в какой жиже одесситам придется купаться на пляжах города (видео)

Танкер Delfi, который потерпел крушение на одесском побережье в 2019 году, дал новую течь. Топливо из танкера снова вытекает в море. После повышения температуры утечка станет сильнее. Об этом на своей странице Facebook написал эколог Владислав Балинский.

В администрации порта утечку с затонувшего танкера обнаружили еще 21 мая и установили боны, которые сейчас справляются и удерживают нефтепродукты рядом с судном, – говорит Балинский. Но эколог уверен, что причиной новой утечки стало потепление морской воды. А летом, когда температура повысится, загрязнение воды в акватории Одессы будет серьезнее.

Балинский поясняет: «С повышением температуры летом текучесть нефтепродуктов увеличится. Но это не единственная проблема. Поскольку технологические отверстия на судне так и не были заделаны и оно наполовину на солнце, то запах и загрязнение будут распространяться».

23.05.2020 Одеса, витік нафтопродуктів с судна Делфі. Швидше за все, залишилося вміст льял і тверда фракція, яка розмазана по стінках. Оскільки, роботи по закупорці технологічних отворів своєчасно проведені не були, все це під впливом температури, знов поступово стікає в акваторію пляжу Дельфін. Зелений лист, ГО c Державна екологічна інспекція в Одеській області .

Gepostet von Balinskyy Vladislav am Montag, 25. Mai 2020

Видео: Владислав Балинский, Facebook

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