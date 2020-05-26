Продуктовая корзина: где в Одессе купить дешевле клубнику и кабачок?

Сезон свежих овощей и вкусных ягод уже в самом разгаре. Мы сравнили их цену на рынке и в супермаркете. Где именно делать покупки будет выгоднее, смотрите сами.

Первая ягода этой весны — клубника, оказалась очень даже урожайной. Сегодня за килограмм сочного и ароматного плода на «Привозе» нужно отдать от 60 до 70 грн. Что касается супермаркетов, то в них цена клубники — от 80 до 89 грн.

Не обойтись в продуктовых закупках и без молодых кабачков. На рынке за килограмм овощей попросят от 20 до 30 грн. В магазине средняя цена кабачков — 32 грн./кг.

На салат и борщ молодая капуста то, что надо. Так, за килограмм капусты на базаре можно заплатить 10-12 грн., а вот в магазине цена выше — 15 грн./кг.

Недорогим в этом году оказался молодой лук. На рынке его цена в среднем около 20 грн. за 1 кг, в магазине он обойдется ощутимо дороже — 40 грн. за 1 кг.

Нельзя представить весенний салат без свежих огурцов с помидорами. Так, на рынке за килограмм огурцов попросят от 30 до 45 грн. В супермаркетах цена от 43 до 47 грн. Помидоры также отличаются в цене: на рынке, в зависимости от сорта, один килограмм овоща стоит от 30 до 60 грн., а вот в магазине — от 45 до 104 грн. за килограмм.

Хит сезона — молодую картошку в этом году на «Привозе» продают по цене от 20 до 30 грн. за килограмм, в супермаркете стабильная цена — 30 грн. В дополнение, за молодую свеклу на базаре придется заплатить 15 грн./кг, а в супермаркете – 27 грн./кг.

Любители стручкового горошка на «Привозе» могут купить овощ от 60 до 120 грн. за 1 кг. А вот в супермаркетах зеленый горошек мы не нашли.

Завершает наш продуктовый список зелень. На рынке пучок зеленого лука, петрушки, укропа и листьев салата стоят от 5 до 15 грн., в магазине будет дороже — от 15 грн.

Фото: Анастасия Епурь

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