Что произошло в Одессе 22 ноября: спасение экипажа танкера “Делфи” и отравление ребенка наркотиками

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- Неподалеку от Одессы танкер “Делфи” сел на мель из-за шторма. Продолжение…
- На борту танкера “Делфи”, который сел на мель, находились трое членов экипажа. Они ждали команду судовладельца, ибо тот запретил экипажу эвакуироваться. Продолжение…
- Также наш журналист присутствовал во время спасения экипажа танкера “Делфи”. Он рассказал о состоянии спасенных моряков. Продолжение…
- После спасения экипажа поступила информация, что на месте аварии в 53 раза превышено содержание нефтепродуктов. Продолжение…
- Из-за ухудшенных погодных условий большой рекламный щит обвалился неподалеку от двух одесских школ. Продолжение…
- Годовалая девочка отравилась тяжелыми наркотиками. Ребенка госпитализировали в бессознательном состоянии. Продолжение…
Фото: Артем Виноградов