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Новости Одессы и Одесской области

Что произошло в Одессе 22 ноября: спасение экипажа танкера “Делфи” и отравление ребенка наркотиками

Что произошло в Одессе 22 ноября: спасение экипажа танкера “Делфи” и отравление ребенка наркотиками

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

  • Неподалеку от Одессы танкер “Делфи” сел на мель из-за шторма. Продолжение…
  • На борту танкера “Делфи”, который сел на мель, находились трое членов экипажа. Они ждали команду судовладельца, ибо тот запретил экипажу эвакуироваться. Продолжение…
  • Также наш журналист присутствовал во время спасения экипажа танкера “Делфи”. Он рассказал о состоянии спасенных моряков. Продолжение…
  • После спасения экипажа поступила информация, что на месте аварии в 53 раза превышено содержание нефтепродуктов. Продолжение…
  • Из-за ухудшенных погодных условий большой рекламный щит обвалился неподалеку от двух одесских школ. Продолжение…
  • Годовалая девочка отравилась тяжелыми наркотиками. Ребенка госпитализировали в бессознательном состоянии. Продолжение…

Фото: Артем Виноградов

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