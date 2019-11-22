Танкер у берегов Одессы: угрозы экологии города нет, но судовладелец запрещает экипажу эвакуироваться

На борту танкера Делфи, который сел на мель, находятся трое членов экипажа. Все они – граждане Украины.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

По его информации, на борту танкера нет груза, который бы угрожал экологической ситуации в Одесской области. На танкере закончилось топливо, есть проблемы с электричеством.

По предварительным данным, судно кормой село на мель. Дрейф приостановился. Однако экипаж отказывается подать сигнал SOS и эвакуироваться с судна. Они ждут разрешения от судовладельца и отказываются от любой помощи. А с судовладельцем связаться невозможно.

Максим Куцый сообщил, что фактически этот корабль – “серый”, без необходимой регистрации. По данным капитана Одесского порта, судовладелец запрещает морякам эвакуироваться.

В настоящее время спасательные суда не могут подойти к танкеру из-за сложных погодных условий.

Участники штаба согласовывают алгоритм, чтобы эвакуировать экипаж с привлечением помощи с воздуха и воды.

Фото: Максим Куцый

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