У 53 рази перевищений вміст нафтопродуктів: аварія на танкері “Делфі” спричинила екологічну катастрофу

Навколо місця аварії з’явилися маслянисті плями.
Про це повідомив виконуючий обов’язки голови Держекоінспекції України Єгор Фірсов у Facebook.
– Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Кримсько – Чорноморського округу здійснено виїзд та проведено відбір проб вод на місці знаходження підтопленого танкеру та передано до відділу інструментально-лабораторного контролю Інспекції. В результаті, встановлено перевищення по вмісту у воді нафтопродуктів у 53 рази на місці аварії, – повідомив Фірсов.
Наразі проводиться постійний моніторинг місця забруднення, державні інспектори знаходяться на місці події.
Представники Державної екологічної інспекції розрахують шкоду, завдану навколишньому природному середовищу, з подальшим зверненням з претензією щодо відшкодування завданих збитків.
Наразі Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Кримсько – Чорноморського округу разом з представниками АМПУ проводиться повторне обстеження місця аварійної події та повторний відбор проб у зв’язку з появою плям маслянистого складу.
Нагадаємо, поблизу Одеси сталася аварія на танкері “Дефі”. Судно нахилило на один бік та тягло на мілину. Екіпаж танкера рятували у воді.
Фото: Артем Виноградов