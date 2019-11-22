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Новости Одессы и Одесской области

У 53 рази перевищений вміст нафтопродуктів: аварія на танкері “Делфі” спричинила екологічну катастрофу

У 53 рази перевищений вміст нафтопродуктів: аварія на танкері “Делфі” спричинила екологічну катастрофу

Навколо місця аварії з’явилися маслянисті плями.

Про це повідомив виконуючий обов’язки голови Держекоінспекції України Єгор Фірсов у Facebook.

– Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Кримсько – Чорноморського округу здійснено виїзд та проведено відбір проб вод на місці знаходження підтопленого танкеру та передано до відділу інструментально-лабораторного контролю Інспекції. В результаті, встановлено перевищення по вмісту у воді нафтопродуктів у 53 рази на місці аварії, – повідомив Фірсов.

Наразі проводиться постійний моніторинг місця забруднення, державні інспектори знаходяться на місці події.

Представники Державної екологічної інспекції розрахують шкоду, завдану навколишньому природному середовищу, з подальшим зверненням з претензією щодо відшкодування завданих збитків.

Наразі Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Кримсько – Чорноморського округу разом з представниками АМПУ проводиться повторне обстеження місця аварійної події та повторний відбор проб у зв’язку з появою плям маслянистого складу.

Нагадаємо, поблизу Одеси сталася аварія на танкері “Дефі”. Судно нахилило на один бік та тягло на мілину. Екіпаж танкера рятували у воді.

Фото: Артем Виноградов

 

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