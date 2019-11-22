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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе годовалая девочка отравилась тяжелыми наркотиками

В Одессе годовалая девочка отравилась тяжелыми наркотиками

Малышку госпитализировали в бессознательном состоянии.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП Одесской области, несмотря на опасность, которая угрожала ребенку, ее мать до последнего отказывалась признаваться врачам, что именно могло привести к таким последствиям.

Лишь после того, как медики установили, что маленькая пациентка отравилась метадоном, 33-летняя одесситка призналась, что она принимает заместительную терапию. Девочка могла взять в рот что-то из ее лекарств.

После разоблачения мать сбежала и начала скрываться от полиции.

Сейчас врачи принимают все возможные меры для спасения девочки, состояние которой до сих пор остается тяжелым. Полицейские разыскивают мать ребенка.

По данному факту в Суворовском отделе полиции начали производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины. За злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, согласно санкции статьи, женщине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы.

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