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Новости Одессы и Одесской области

Троих моряков с тонущего в Одессе танкера наконец спасли

Троих моряков с тонущего в Одессе танкера наконец спасли

Экипаж танкера Делфи, который сел на мель близ Одессы, уже доставили на берег.

Капитана и двоих членов экипажа спасли водолазы, передает корреспондент “Одесской жизни”. Из-за плохих погодных условий им пришлось вплавь проводить спасательную операцию.

Все спасенные моряки – граждане Украины. Их госпитализировали, но состояние пока неизвестно.

По предварительным данным, судно стояло около Южного, но у него сорвало якорь. Танкер дрейфовал до Одессы, а затем кормой сел на мель. Однако экипаж отказывался подать сигнал SOS и эвакуироваться с судна.

По информации главы Одесской облгосадминистрации Максима Куцего, фактически этот корабль – “серый”, без необходимой регистрации. По данным капитана Одесского порта, судовладелец запрещал морякам эвакуироваться.

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Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
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