Большой рекламный щит обвалился неподалеку от двух одесских школ

Рекламная конструкция упала на проспекте Гагарина, вероятно, из-за сильного ветра в Одессе. Рядом находится школа №35 и Ланжероновский лицей.
Об этом сообщила в Facebook Татьяна Милимко, которая везла своих детей в школу.
“Зачем вообще нужны такие билборды? Труха и ржавчина. Ветер подул и огромная конструкция – на земле. Рядом малыши идут учиться”, – написала Татьяна Милимко.
На фото видно, что каркас рекламного щита сильно проржавел.
Напомним, сильный порывистый ветер в четверг повалил много деревьев в городе, были повреждены линии электропередач и автомобили.
Фото: Татьяна Милимко