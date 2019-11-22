Большой рекламный щит обвалился неподалеку от двух одесских школ

Рекламная конструкция упала на проспекте Гагарина, вероятно, из-за сильного ветра в Одессе. Рядом находится школа №35 и Ланжероновский лицей.

Об этом сообщила в Facebook Татьяна Милимко, которая везла своих детей в школу.

“Зачем вообще нужны такие билборды? Труха и ржавчина. Ветер подул и огромная конструкция – на земле. Рядом малыши идут учиться”, – написала Татьяна Милимко.

На фото видно, что каркас рекламного щита сильно проржавел.

Напомним, сильный порывистый ветер в четверг повалил много деревьев в городе, были повреждены линии электропередач и автомобили.

Фото: Татьяна Милимко

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