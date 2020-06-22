Что произошло в Одессе 22 июня: утечка с танкера Delfi и наши аварийные дома

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- В Одессе посчитали ветхие и аварийные дома. Депутат Одесского горсовета Лилия Леонидова опубликовала результаты инвентаризации «проблемных» домов города.
- Утечка нефтепродуктов с танкера Delfi, который в полузатонувшем состоянии лежит в Черном море около одесского пляжа «Дельфин», была прогнозируемой.
- Танкер Delfi, который в полузатонувшем состоянии лежит около одесского пляжа «Дельфин», могут не успеть убрать к анонсированной дате — 25 июня.