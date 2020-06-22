Утечка с танкера Delfi: в мэрии назвали ситуацию абсолютно прогнозируемой (видео)

Утечка нефтепродуктов с танкера Delfi, который в полузатонувшем состоянии лежит в Черном море около одесского пляжа «Дельфин», была прогнозируемой.

Об этом заявила и.о. директора Департамента экологии и развития рекреационных зон Валентина Дацюк.

Напомним, разлив нефтепродуктов произошел днем в воскресенье, 21 июня.

«Был зафиксирован разлив, ориентировочный размер пятна нефтепродуктов до 400 кв. метров. Ситуация абсолютно прогнозируемая. В период совершения аварии мы не фиксировали серьезных превышений предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в море, за исключением самого момента аварии, то с повышением температуры воздуха и морской воды, мы предполагали, что такого рода факты будут иметь место. Именно поэтому город настаивал на том, чтобы все работы по эвакуации был проведены до конца марта. К сожалению этого не произошло. На сегодняшний день департаментом экологии проводится постоянный мониторинг состояния воды. Есть факты превышения (содержания нефтепродуктов в морской воде — ред.) с начала июня в 2 — 3,5 раза. На сегодняшний день визуальный осмотр показал, что ситуация абсолютно нормальная», – объяснила Валентина Дацюк.

Она также сообщила о перспективах подъема танкера, который ранее обещали провести до 25 июня.

«До 25 июня собственник не отказывается проводить работы (по подъему танкера – ред). Разработан план, сегодня он находится на согласовании в Администрации морских портов. После согласования с государственными экологическими структурами будет разработан график подъема. Мы понимаем, что время не самое удачное, но тем не менее так сложилось, что эти работы выполнять необходимо. Вчерашнее событие показало, что откладывать их на поздний период, до понижения температуры нецелесообразно», – рассказала и.о. директора департамента.

По ее словам, купаться в море на этом пляже не нужно.

«Пляж закрыт для посещения. У меня огромная просьба отказаться от посещения этого пляжа, и тем более от купания в морской воде в границах этих траверсов», – сказала Валентина Дацюк.

Хотя танкер и обещают поднять до 25 июня – это далеко не первое обещание. Подробнее читайте в статье: Дельфийские хроники: когда уберут затонувшее судно?

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