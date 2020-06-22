Танкер Delfi может задержаться на одесском пляже

Танкер Delfi, который в полузатонувшем состоянии лежит около одесского пляжа «Дельфин», могут не успеть убрать к анонсированной дате — 25 июня.

Такое предположение на брифинге высказал глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

Об этом рассказал на брифинге глава Одесской ОГА Максим Куцый.

– Я не вижу приближения к цели. Я говорил с Криклием (министром инфраструктуры – ред). Поставил его в известность о неспособности судовладельца убрать судно. 25 числа АМПУ решит, продолжать ли переговоры. Но я считаю, что АМПУ должна взять на себя ответственность, – сказал глава ОГА.

Напомним, 21 июня на танкере произошла утечка нефтепродуктов.

Хотя танкер и обещали поднять до 25 июня – это далеко не первое обещание. Подробнее читайте в статье: Дельфийские хроники: когда уберут затонувшее судно?

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