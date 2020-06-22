В Одессе посчитали ветхие и аварийные дома

Конфликт на парковке в Одессе: полицейский открыл огонь из травмата Поздно вечером в воскресенье, 21 июня на парковке около ЖК «Радужный» в поселке Таирова местные жители повздорили из-за неправильно припаркованной машины. Скандал перерос в драку, которую из окна увидел сотрудник полиции. Он живет в этом ЖК. Он вышел разнять драчунов, однако и сам получил несколько ударов. Кто-то к тому же распылил газ из баллончика. ПОДРОБНЕЕ

Самолеты падали в море: война глазами детей войны У многих из наших читателей детство отобрала война, и воспоминания об этом страшном времени никогда не сотрутся из их памяти. Еще накануне 9 Мая Всеукраинский союз активного долголетия «IT-бабушки» запустил на Фейсбуке флешмоб «Что помнят о войне дети войны?». Однако не все пенсионеры умеют пользоваться компьютерами, поэтому мы предложили нашим читателям присылать письма со своими рассказами в нашу редакцию. Писем пришло много, и сегодня мы публикуем самые яркие из них, приурочив эту подборку к 22 июня — Дню скорби и чествования памяти жертв войны в Украине. ПОДРОБНЕЕ