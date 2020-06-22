В Одессе посчитали ветхие и аварийные дома

Депутат Одесского горсовета Лилия Леонидова опубликовала результаты инвентаризации «проблемных» домов города. Имеются в виду ветхие, аварийные дома и дома, которые расположены возле строительных площадок.
Опубликованные данные свидетельствуют: в ведении жилкоммунсервисов Одессы насчитывается 263 аварийных и 613 ветхих дома, расположенных возле строительных площадок — 143.
При этом 360 ветхих домов и 76 аварийных требуют капремонта, в них установлены маяки.
Как обстоит ситуация с ветхими и аварийными домами в Одессе, видно из представленных таблиц.
Напомним, что, начиная с апреля 2020 года, в городе произошла череда обрушений. На ул. Канатной, 5 обрушилось старинное здание, произошло обрушение в жилом доме на Польском спуске, на ул. Торговой, ул. Среднефонтанской, обрушилась часть дома на ул. Ясной, произошло обрушение потолка в комнате квартиры на 4 этаже дома №34 на улице Манежной.
Фото таблиц: Лилия Леонидова