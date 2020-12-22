Что произошло в Одессе 21 декабря: главное событие года и 6 кандидатов в ректоры

Эпидемия коронавируса стала событием, которое повлияло на жизни абсолютного большинства людей в 2020 году. «Событием года» коронавирус назвали 43% украинцев.

На пост ректора Одесского национального университета, которые состоятся уже сегодня, 22 декабря, претендуют шесть кандидатов.

В Одессе родители учеников младших классов могут написать заявление с просьбой отправить детей на карантин. Такое же право есть и у педагогов.

В этом году накануне Нового года в Одессе в продаже живых елок и сосен не так много, как обычно. Тем не менее, выбор есть.

Глава поселкового совета пгт Доброслава Одесской области Людмила Прокопечко попала в Национальный реестр рекордов Украины за наивысшую поддержку избирателями на прошедших местных выборах.