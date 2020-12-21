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Выборы ректора ОНУ: кандидатов стало меньше

Выборы ректора ОНУ: кандидатов стало меньше

На пост ректора Одесского национального университета, которые состоятся уже завтра, 22 декабря, претендуют шесть кандидатов.

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Одна из кандидатов, депутат горсовета Одессы, профессор Одесской юркадемии Светлана Осауленко, отказалась от участия в выборах, информирует профком студентов ОНУ.

Таким образом, остается шесть кандидатов на пост ректора:

  • доктор исторических наук, проректор ОНУ Вадим Хмарский;
  • декан экономико-правового факультета, кандидат юридических наук Вячеслав Труба;
  • заведующий кафедрой мирового хозяйства международных экономических отношений, доктор экономических наук Сергей Якубовский;
  • директор астрономической обсерватории ОНУ, доктор физико-математических наук Сергей Андриевский;
  • экс-мэр Раздельной и бывший начальник управления экологии Одесского горсовета, доктор географических и юридических наук Борис Киндюк;
  • бывший заместитель командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант в отставке, профессор Военной академии Одессы и доктор технических наук Николай Петрушенко.

Ранее Министерство образования начала назначило Осауленко и.о. ректора ОНУ, но потом отозвало свой же приказ.

Бывший ректор Игорь Коваль после двух сроков пребывания в должности переизбираться не имеет права. К тому же недавно он стал секретарем Одесского горсовета.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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