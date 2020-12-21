Выборы ректора ОНУ: кандидатов стало меньше

На пост ректора Одесского национального университета, которые состоятся уже завтра, 22 декабря, претендуют шесть кандидатов.

Одна из кандидатов, депутат горсовета Одессы, профессор Одесской юркадемии Светлана Осауленко, отказалась от участия в выборах, информирует профком студентов ОНУ.

Таким образом, остается шесть кандидатов на пост ректора:

доктор исторических наук, проректор ОНУ Вадим Хмарский;

декан экономико-правового факультета, кандидат юридических наук Вячеслав Труба;

заведующий кафедрой мирового хозяйства международных экономических отношений, доктор экономических наук Сергей Якубовский;

директор астрономической обсерватории ОНУ, доктор физико-математических наук Сергей Андриевский;

экс-мэр Раздельной и бывший начальник управления экологии Одесского горсовета, доктор географических и юридических наук Борис Киндюк;

бывший заместитель командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант в отставке, профессор Военной академии Одессы и доктор технических наук Николай Петрушенко.

Ранее Министерство образования начала назначило Осауленко и.о. ректора ОНУ, но потом отозвало свой же приказ.

Бывший ректор Игорь Коваль после двух сроков пребывания в должности переизбираться не имеет права. К тому же недавно он стал секретарем Одесского горсовета.