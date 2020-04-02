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Новости Одессы и Одесской области

Что произошло в Одессе 2 апреля: визит министра обороны и ДТП на трассе Одесса – Николаев

Что произошло в Одессе 2 апреля: визит министра обороны и ДТП на трассе Одесса – Николаев

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

  • На трассе Николаев-Одесса в ДТП с участием фур пострадал человек. Два грузовых авто столкнулись возле села Красное. Продолжение…
  • В Одессе застраивают бывший лагерь «Антарктика». Для достижения целей заказчик поручил уничтожить зеленые насаждения на территории бывшего детского учреждения. На участке, где идет стройка, даже во время карантина ходят строители. Продолжение…
  • В Черноморске на побережье начали обустраивать комфортное место отдыха людей с ограниченными возможностями. Так, возле моря появились уникальные инваколяски, в которых они смогут купаться и передвигаться по песку. Продолжение…
  • На станции переливания крови в Бисквитном переулке в Одессе медики бьют тревогу. В городе катастрофически не хватает доноров. Продолжение…
  • Гиды из разных украинских городов объединились ради проекта #карантинмандри. Онлайн-экскурсии в условиях кризиса стали мировым трендом. Украина – не исключение, в том числе и Одесса. Продолжение…
  • В Одессе мужчина под действием наркотиков устроил резню в гаражном массиве. Полицейские задержали мужчину по подозрению в убийстве и покушении на него. Продолжение…
  • Министр обороны проинспектировал военный городок под Одессой. В Дачном Министр обороны осмотрел место базирования подразделений морской пехоты. Продолжение…

 

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