В городе близ Одессы приспособили пляж для отдыха людей с инвалидностью (фото, видео)

В Черноморске на побережье начали обустраивать комфортное место отдыха людей с ограниченными возможностями.

Так, возле моря появились уникальные инваколяски, в которых они смогут купаться и передвигаться по песку. При этом им будет помогать специально обученный персонал.

Об этом сообщает 04868.com.ua.

Вскоре на пляже также появятся пандусы и деревянный настил, который будет достигать воды.

Реализаторы благоустройства, профсоюзная организация горсовета КП “ГУЖКХ” хотят сделать удобным пляж для паципентов с нарушением опороно-двигательного аппарата. На реализацию проекта из бюджета города потратят 2,7 млн грн.

Фото: 04868.com.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!