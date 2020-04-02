Міністр оборони проінспектував військове містечко під Одесою (фото)

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Сьогодні, 2 квітня, Міністр оборони України Андрій Таран та Головнокомандувач ЗС України генерал-полковник Руслан Хомчак, в рамках робочого візиту до Одеської області, проінспектували стан будівництва об’єктів інфраструктури військового містечка в Дачне-1 та Дачне-2.

Андрій Таран заслухав керівників структурних підрозділів Військово-Морських Сил ЗС України та КЕУ щодо готовності об’єктів, а також проблемні питання, особливо, щодо неготовності деяких об’єктів.

Міністр оборони наголосив, що у разі виявлення будь-яких недоліків або порушень з боку службових осіб чи підрядних організацій, інформація повинна передаватися до правоохоронних органів.

Андрій Таран також ознайомився з умовами розміщення, харчування та повсякденної діяльності особового складу підрозділів, розташованих у військових містечках.

В Дачному Міністр оборони оглянув місце базування підрозділів морської піхоти В Дачному Міністр оборони оглянув місце базування підрозділів морської піхоти В Дачному Міністр оборони оглянув місце базування підрозділів морської піхоти В Дачному Міністр оборони оглянув місце базування підрозділів морської піхоти В Дачному Міністр оборони оглянув місце базування підрозділів морської піхоти В Дачному Міністр оборони оглянув місце базування підрозділів морської піхоти

Фото: Міноборони

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