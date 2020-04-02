В Одессе сообщили о дефиците доноров

На станции переливания крови в Бисквитном переулке в Одессе медики бьют тревогу.

В городе катастрофически не хватает доноров. Главной причиной называют карантин.

По информации специалистов, сейчас на станцию приходят порядка 20 человек в день, а необходимо от 50 до 100 доноров.

По словам главного врача областной станции переливания крови, если через две-три недели ситуация ухудшится и доноров не будет, — станцию могут закрыть.

Фото: kasli-gazeta

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