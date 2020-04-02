В Одесі чоловік під дією наркотиків влаштував різанину у гаражному масиві (відео)

В Одесі поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вбивстві та замахові на нього.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

У Суворовському районі міста зловмисник зайшов до одного з гаражних кооперативів, вдарив 65-річного охоронця цеглою по голові та ножем у серце, а тоді пішов до гаражів на сусідній вулиці і також накинувся з ножем на охоронця. На щастя, цього разу 60-річний чоловік вчасно зреагував на напад і відбувся пораненням у шию.

Майже одночасно до поліції надійшли два повідомлення: від перехожих, які випадково виявили бездиханне тіло першої жертви, та представників охоронної фірми, які зреагували на сигнал тривожної кнопки, котру встиг натиснути другий потерпілий.

Поліцейські відразу ж затримали правопорушника і доставили до Хаджибеївського відділення поліції. У тому, що сталося, 30-річний житель Біляївки звинувачує наркотики, які, зі слів чоловіка, він вживав напередодні.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 3 ст. 15, п. 13 ч. 2 ст. 115 (незавершений замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Триває слідство.

Фото: ГУНП

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