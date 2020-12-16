Что произошло в Одессе 15 декабря: историческая сессия и спасение Куяльника

Вчера, во вторник, 15 декабря, «Одесской жизни» стало известно о таких главных событиях в Одессе и Одесской области.

Одесский районный совет избрал своего председателя. Его выбирали на первой в истории сессии райсовета, которая проходила вчера, 15 декабря.

Неподалеку от места на одесском Приморском бульваре, где в ноябре начались раскопки в поисках остатков Хаджибейской крепости, появился еще один раскоп.

На Приморском бульваре, 5 в Одессе произошло обрушение части карниза дома Лерхе.

В высыхающий Куяльницкий лиман начали пускать морскую воду.

ОО «Фонд «Особлива молодь» проводит конкурс рисунков «Моё Рождество». Поучаствовать в нём могут дети с ментальной инвалидностью, а также их родители.