Нарисуй Рождество: в Одессе проводят конкурс для особенных детей

ОО «Фонд «Особлива молодь» проводит конкурс рисунков «Моё Рождество». Поучаствовать в нём могут дети с ментальной инвалидностью, а также их родители.

Для этого необходимо на бумаге формата А4 изобразить рождественский сюжет, затем рисунок сфотографировать и выслать на электронный адрес osoblyivamolod@gmail.com (с пометкой Мое Рождество) до 25 декабря. Всех участников наградят памятными дипломами, а победители получат подарки для творчества.

Лучшие работы напечатают в виде праздничных открыток, которые сможет приобрести любой желающий за благотворительный взнос. Деньги пойдут на воплощение мечты фонда — открытие кофейни, в которой смогли бы работать особенные люди. Выбрать открытку можно будет на странице организации в Facebook.

Автор идеи конкурса — секретарь ОО «Фонд «Особлива молодь» Нона Кристат.

Проект уже поддержали известные одесские фотохудожники. Среди них глава Одесского отделения Союза фотохудожников Украины Олег Куцкий, который предоставил свои снимки с заснеженной Одессой. Они будут также напечатаны в виде открыток.

Напомним, «Фонд «Особлива молодь» организовал фотопроект «Канистерапия в кадре», в котором объединились искусство фотографии, терапия с собаками и социальная адаптация «особенных» детей.