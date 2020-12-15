На Приморском бульваре в Одессе обрушился карниз дома Лерхе (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил одессит Олег Михайлик.

«Хорошо, что опять обошлось без человеческих жертв, обрушение случилось поздно вечером», — сообщает он.

«Как тяжело смотреть, что с каждым днем любимая Одесса становится все «меньше и меньше». Скоро, увидеть ее былую красоту, можно будет только на старых фотографиях…», — реагирует в комментариях Виктория Кирчева.

В мае этого года «Одесская жизнь» рассказывала об этом красивейшем доме.

Как рассказал одесский архитектор, преподаватель ОГАСА, соучредитель Ассоциации архитекторов Одессы Андрей Черненко, «красота может стать убийственной». Состояние дома таково, что с него пришлось снять многие элементы декора.

Первоначально дом было сооружен еще в 1823-1826 годах, архитектор — Франц Боффо. А уже в конце ХІХ века новый хозяин дома — купец Лерхе — обустроил его как доходный, то есть, многоквартирный жилой дом для сдачи квартир в аренду (архитектор Г. К. Шеврембрандт).

Дом «снялся» в нескольких фильмах, вошел практически во все справочники и туристические проспекты по Одессе, живописующие о его «изящных ионических колоннах, балконах, фронтонах, о пышном декоре фасада, причудливой лепке и маскаронах в виде скульптурных мифических женских голов над оконными арками и голов львов на кронштейнах, олицетворяющих благосостояние и благородство владельца особняка». Над окнами третьего этажа в медальонах начертана буква «L», что означает фамилию владельца Lerche.

Здание является национальным памятником архитектуры и градостроительства под названием «Дом доходный Лерхе» (годы постройки: 1823—1826; Перестройка: 1895 г., арх. Шеврембрандт Г. К.).

Фото: Олег Михайлик/Фейсбук