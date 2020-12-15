Что произошло в Одессе 14 декабря: компенсация бизнесменам и первые елочные базары

Вчера, в понедельник, 14 декабря, «Одесской жизни» стало известно о таких главных событиях в Одессе и Одесской области.

Главную новогоднюю елку Одессы на Думской площади откроют 19 декабря, в День Святого Николая. А центр города украсят праздничной иллюминацией и оборудуют фотозоной. Часть мероприятий все же пройдет онлайн, с прямой трансляцией на сайте мэрии и в соцсетях.

Одесские предприниматели смогут воспользоваться правом получения компенсации за локдаун, который будет действовать в стране в январе 2021 года.

Одесские застройщики планируют в ближайшее время снести шесть старинных зданий и построить на их месте жилые комплексы и мечеть.

Высший антикоррупционный суд арестовал задержанного за получение взятки и.о. директора ГП «Морской торговый порт «Черноморск» в Одесской области.

В Одессе начали открываться елочные базары с «живым товаром». Но в этом году, видимо, все происходит «не так, как обычно».

Фото Марии Котовой